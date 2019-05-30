Son Dakika Haberleri: Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 7 yaralı
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Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 7 yaralı

1 saat önce

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentinde çiftçilere ait tarım arazilerini ateşe verdi.

Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentinde çiftçilere ait tarım arazilerini ateşe verdi.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün güneyinde DEAŞ militanları köylülere saldırdı." dedi.

Saldırının Kerkük'ün güneyindeki Haftagar köyü yakınında tarım arazilerini ateşe verdikten sonra çıkan yangını söndürmeye gelen sivillere yönelik yapıldığına dikkati çeken Kemal, "Saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.
Söz konusu saldırının yapıldığı köy ve çevresinde operasyon başlatıldığını aktaran Kemal, saldırganların izini sürmek için bölgenin güvenliğini sağlayan Irak Federal Polis gücünün harekete geçtiğini bildirdi.
DEAŞ terör örgütünün Kerkük'ün güneyindeki köylere yönelik tehditlerinin giderek arttığını dile getiren Kemal, son on günde çiftçilere ait binlerce dönümlük tarım arazilerinin yakıldığını söyledi.
Bir günde 800 dönümlük tarım arazilerinin yakıldığını dile getiren Haftagar köyü sakini Hiva Sabir, ateşe verilen tarım arazilerini söndürmeye gittikleri sırada kendilerine ateş açıldığını aktardı.
Sabir, terör örgütü DEAŞ kalıntılarının bölgeden temizlenmesi için güvenlik güçlerinin geniş kapsamlı operasyon düzenlemesini istedi.
Terör örgütü DEAŞ, bir haftadır Kerkük'ün güneyinde çiftçilere ait tarım arazilerini ateşe veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:22 Kaynak: AA
Kerkük, Güncel
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