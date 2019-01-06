Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Deaş Saldırısı : 1 Ölü, 8 Yaralı

Kerkük'te Deaş Saldırısı : 1 Ölü, 8 Yaralı

45 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce farklı iki bölgeye yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kerkük'te Deaş Saldırısı : 1 Ölü, 8 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce farklı iki bölgeye yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesine bağlı Kubeybe köyü yakınlarında DEAŞ tarafından yola yerleştirilen bombanın sivil bir aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını ifade etti.

Macid, saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Kentteki bir diğer saldırının da Havice ilçesine bağlı Zap kasabasında meydana geldiğini belirten Macid, Musta Şinin köyü yolu üzerinde yine teröristler tarafından yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu aynı araçtaki 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Macid, bölgedeki teröristlerin yakalanması için en kısa zamanda geniş çaplı bir operasyonun başlayacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Irak, Kerkük, Güncel
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