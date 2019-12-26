Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü - Son Dakika

Kerkük'ün kuzey batısında DEAŞ militanları Irak Askeri Güçlerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.



Güvenlik güçlerinin kayıtlarına göre dün Kerkük'te DEAŞ militanları Irak Askeri Güçlerine el bombası ve hafif silahla saldırdı. Saldırı sonucu çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olay yerine takviye kuvvet gönderdi. Çatışmada hayatını kaybedenlerin bedenleri Kerkük Adli Tıp morguna götürüldü.



Kerkük'te DEAŞ militanlarının sık aralıklarla saldırı düzenlediği biliniyor. - KERKÜK