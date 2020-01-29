Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü - Son Dakika

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü

20 dakika önce

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlediği saldırıda 2 asker öldü.

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlediği saldırıda 2 asker öldü.


Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyaw Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Tavuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir kontrol noktasını hedef aldığını belirtti.


Kamil, hafif silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, 2 askerin öldüğünü aktardı.


Saldırıdan sonra bölgeden, kullandıkları araçlarla hızla uzaklaşan teröristlerin izlerinin sürüldüğünü söyledi.


Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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