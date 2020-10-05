Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinin güneybatısında yer alan El- Havice ilçesine bağlı Nikar köyünde Irak Federal polisine terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 polis yaralandı. Teröristleri yakalamak için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

-İHA-