Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından Peşmerge güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 4 Peşmerge öldü, 5 Peşmerge yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Kerkük kentindeki Kara Salim köyünde Peşmerge güçlerine silahlı saldırı düzenledi. Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 4 Peşmergenin öldüğü, 5 Peşmergenin ise yaralandığı belirtildi.

IKBY'de, son dönemde Peşmerge güçlerine yönelik saldırılar arttı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen DEAŞ saldırılarında Kifri'de 8 ve Makhmur'da ise 13 Peşmerge hayatını kaybetmişti. - KERKÜK