Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 asker yaralandı - Son Dakika

Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 asker yaralandı

28.11.2020 00:45
Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 asker yaralandı, System.String[]

Irak'ta Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda 4 Irak askerinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda 4 Irak askerinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesinin Ali Saray köyü yakınında Irak ordusuna ait bir kontrol noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.

Bölgenin güvenliğini sağlamak amaçlı kurulan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 4 askerin yaralandığını aktaran Nuri, saldırganların ise kaçtığını kaydetti.

Nuri, saldırganların izini sürmek için bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini ve operasyon başlatıldığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 asker yaralandı - Son Dakika


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