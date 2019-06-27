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Kerkük'te devlet hastanesine roketli saldırı: 3 yaralı

2 saat önce

Irak'ın Kerkük şehrinde bir hastaneye gerçekleştirilen roketli saldırıda 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Kerkük'te devlet hastanesine roketli saldırı: 3 yaralı, System.String[]
Irak'ın Kerkük şehrinde bir hastaneye gerçekleştirilen roketli saldırıda 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Irak'ın Kerkük şehrinin merkezinde bulunan Azadi Devlet Hastanesine yönelik roket saldırısında 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıda roketatar RPG 7 kullanıldı. Saldırganlar gerçekleştirdikleri eylemin ardından izlerini kaybettirerek kaçtı. Güvenlik güçleri olayın faillerini bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı.

Kerkük'ün güneybatısında son 3 günde güvenlik güçlerine yönelik 3 silahlı saldırı ve dün geç saatlerde ise şehir merkezinde bir saldırı gerçekleştirildi. - KERKÜK
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
Irak, Kerkük, 3. Sayfa
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