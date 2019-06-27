- Kerkük'te Devlet Hastanesine Roketli Saldırı: 3 Yaralı
4 dakika önce
- Kerkük'te devlet hastanesine roketli saldırı: 3 yaralıKERKÜK - Irak'ın Kerkük şehrinde bir hastaneye gerçekleştirilen roketli saldırıda 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:17 Kaynak: İHA
- Kerkük
'te devlet hastanesine roketli saldırı: 3 yaralı
KERKÜK - Irak
'ın Kerkük şehrinde bir hastaneye gerçekleştirilen roketli saldırıda 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Irak'ın Kerkük şehrinin merkezinde bulunan Azadi Devlet Hastanesine yönelik roket saldırısında 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıda roketatar RPG 7 kullanıldı. Saldırganlar gerçekleştirdikleri eylemin ardından izlerini kaybettirerek kaçtı. Güvenlik güçleri olayın faillerini bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı.
Kerkük'ün güneybatısında son 3 günde güvenlik güçlerine yönelik 3 silahlı saldırı ve dün geç saatlerde ise şehir merkezinde bir saldırı gerçekleştirildi.
Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı
Kerkük'te bombalı saldırı: 18 kişi yaralı
Son Dakika! Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı
Platonik aşık dehşet saçtı: 1 kişiyi ölürdü, 2 kişiyi yaraladı