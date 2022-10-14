Kerkük'te drift heyecanı

Irak'ın Kerkük kentinde spor araçlarla drift yarışları düzenlendi.

Özel bir üniversitenin spor pistinde gerçekleştirilen etkinliğe motor sporları tutkunları büyük ilgi gösterdi.

Yarışma Akademisi Başkanı Mustafa Sabahaddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te ikincisi düzenlenen yarışmanın Irak çapında gerçekleştirilen en büyük drift etkinliği olduğunu ifade etti.

Bugün yapılan yarışların muhteşem olduğunu aktaran Sabahaddin, bu tür organizasyonların artması ve Kerkük yerel idaresinin bu tür etkinliklere özel pistler tahsis etmesi çağrısında bulundu.

Yarışa katılan araç pilotu Goran Muhammed, Irak'ın birçok kentinden 36 araçla birlikte yarışmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kerkük'te bu kadar büyük ilginin olabileceğini tahmin edemediğini belirten Muhammed, bu tür etkinliklerin artmasını ve ülkenin tüm kentlerinde yapılmasını istedi.