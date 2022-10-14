Kerkük'te drift heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Kerkük'te drift heyecanı

14.10.2022 20:20

Irak'ın Kerkük kentinde spor araçlarla drift yarışları düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde spor araçlarla drift yarışları düzenlendi.

Özel bir üniversitenin spor pistinde gerçekleştirilen etkinliğe motor sporları tutkunları büyük ilgi gösterdi.

Yarışma Akademisi Başkanı Mustafa Sabahaddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te ikincisi düzenlenen yarışmanın Irak çapında gerçekleştirilen en büyük drift etkinliği olduğunu ifade etti.

Bugün yapılan yarışların muhteşem olduğunu aktaran Sabahaddin, bu tür organizasyonların artması ve Kerkük yerel idaresinin bu tür etkinliklere özel pistler tahsis etmesi çağrısında bulundu.

Yarışa katılan araç pilotu Goran Muhammed, Irak'ın birçok kentinden 36 araçla birlikte yarışmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kerkük'te bu kadar büyük ilginin olabileceğini tahmin edemediğini belirten Muhammed, bu tür etkinliklerin artmasını ve ülkenin tüm kentlerinde yapılmasını istedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı Son dakika haberi! Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı Son dakika haber! Otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı Son dakika haber! Otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Tragger, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te drift heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:22:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kerkük'te drift heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement