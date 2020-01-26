Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Korya Karakolundan Nejden Vindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine düzenlenen kent merkezinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin yakalandığını söyledi.

Teröristlerin ihbar edilmesinde bölge halkının önemli rol oynadığını dile getiren Vindavi, yakalananların, yıllardır kent merkezinde uyuyan hücre yapılanmasından olduklarını ve terör suçlarından arananlar listesinde olduklarını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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