Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü

29.03.2022 20:36
Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü

Irak federal polis gücünün Kerkük kenti kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Irak federal polis gücünün Kerkük kenti kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Vadi Şay bölgesinde DEAŞ unsurlarına karşı operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü, DEAŞ unsurlarına ait 9 sığınağın yok edildiği ve çok sayıda silahın ele geçirildiği kaydedildi.

??????? Açıklamada ayrıca Irak ordusu, federal polisi ve terörle mücadele gücü tarafından yürütülen operasyonun tamamlandığı bilgisi verildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü
Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü
Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü

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Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü - Son Dakika


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