Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 teröristin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Federal Polis güçlerinin kentin güneyinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlattığını belirtti.

Operasyonun son dönemlerde bölgede artan şiddet olayları üzerine başlatıldığına dikkati çeken Kemal, kentin güneyindeki Zap kasabası yakınlarında iki köyde yapılan arama sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.