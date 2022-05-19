Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

19.05.2022 22:49
Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

???Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet güçleri, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan 9 kilogram malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 11 kişinin de resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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