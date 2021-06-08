Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde polisin uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği operasyonda 7 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin kent merkezindeki Panca Ali semtinde bulunan iki adrese eş zamanlı baskın yaptığını söyledi.

Baskında biri kadın 7 kişinin yakalandığını kaydeden Nuri, söz konusu adreslerde uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin de ele geçirildiğini aktardı.

Nuri, bu operasyonla gençleri zehirlemeyi hedefleyen bir uyuşturucu çetesini çökertmeyi başardıklarını dile getirdi.