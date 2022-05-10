Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

10.05.2022 20:54
Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde polisin uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği operasyonda 7 kişi yakalandı.

Irak'ın Kerkük kentinde polisin uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği operasyonda 7 kişi yakalandı.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin, kent merkezinde yer alan Panca Ali semtindeki bir adrese baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu adreste uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği, 7 kişinin de yakalandığı aktarıldı.

Yakalanan kişilerin ilk sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de mahalle sakinlerinin metruk bina isyanı Arnavutköy'de mahalle sakinlerinin metruk bina isyanı Son dakika haber... Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı Son dakika haber... Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

Uyuşturucu, Kerkük, Polis, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:08:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement