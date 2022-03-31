Kerkük'te ekonomik kriz ramazan alışverişini etkiledi - Son Dakika
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Kerkük'te ekonomik kriz ramazan alışverişini etkiledi

31.03.2022 19:50
Kerkük'te ekonomik kriz ramazan alışverişini etkiledi

Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayı hazırlıkları ekonomik krizin gölgesinde sürüyor.

Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayı hazırlıkları ekonomik krizin gölgesinde sürüyor.

Kerkük'te vatandaşlar ramazan alışverişi için her zaman olduğu gibi kent merkezindeki Korya, Büyük Pazar ve Kayseri Kapalı Çarşısı'nı tercih etti.

Ancak ekonomik krizin ve Rusya- Ukrayna savaşının etkileri ramazan alışverişinde de kendini gösterdi.

Vatandaşlar zamlardan şikayetçi

Kerküklü Lüey Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla tüm ürünlere zam geldiğini söyledi.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkisiyle gıda ürünlerinin zamlandığını belirten Ahmed, hükümetin bu duruma müdahale etmesini istedi.

Büyük Pazar esnaflarından Dana Abdullah da ramazan öncesi çarşı pazarda biraz hareketlilik başladığını, ancak gıda ürünlerine gelen zamlar nedeniyle alışverişin beklentinin altında olduğunu söyledi.

Özellikle toz şeker, sıvı yağ ve una zam geldiğini aktaran Abdullah, bu zamlara engel olmak için ciddi denetimler gerektiğini dile getirdi.

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Ukrayna, Kerkük, Rusya, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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