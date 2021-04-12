Ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını ramazan alışverişini etkiledi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayı hazırlıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizin gölgesinde sürüyor.

Türkmen, Arap ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Kerkük'te vatandaşlar, ramazan alışverişi için kent merkezindeki Büyük Pazar ve Kayseri Kapalı Çarşısı'nı tercih etti.

Kerküklülerin Kovid-19 tedbirlerine riayet ederek alışverişlerini yaptıkları görüldü.

Hareketlilik var ancak yetersiz

AA muhabirine konuşan Kerküklü esnaf İdris Osman, ramazan öncesi çarşı pazarda biraz hareketlilik başladığını, ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.

Osman, Kerkük'te Kovid-19'la mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasının akşam saat 20.00 ile sabah 05.00 arası getirdiği kısıtlamanın ramazanda da devam etmesinin alışverişi olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Ekonomik kriz de etkili

Kapalı Çarşı esnafı İsam Bezza ise ülkedeki ekonomik krizin etkilerine dikkati çekti.

Irak dinarının ABD doları karşısında değer kaybetmesine yol açan yeni kur düzenlemesinin ramazan alışverişini de etkilediğini ve pazarda durgunluk yarattığını dile getiren Bezzaz, hükümetten bu duruma çözüm beklediklerini ifade etti.