Kerkük'te eylem hazırlığındaki 32 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik baskında eylem hazırlığındaki 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, alınan istihbarat üzerine Kerkük'teki Panca Ali semtinde bulunan bir adrese baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında 32 DEAŞ mensubunun yakalandığı kaydedildi.

Yakalananların DEAŞ'ın "uyuyan hücrelerinden" olduğu ve kentin istikrarını bozmak için eylem hazırlığı içinde bulunduğu ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.