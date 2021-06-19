Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 10 teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde polis güçlerinin bir adrese operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonda kent merkezine yönelik eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 10 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Teröristlerin uzun süredir bulundukları adreste uyuyan hücre olarak kaldıkları aktarıldı.

Yapılan ilk sorguda kısa süre önce kentin güneyindeki kırsal bölgeden kent merkezine sızdıklarını ve eylem hazırlığında olduklarını itiraf eden teröristlerin mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.