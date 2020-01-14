Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde emniyet güçleri tarafından bir eve düzenlenen baskında DEAŞ'lı 2 terörist gözaltına alındı.

Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde emniyet güçleri tarafından bir eve düzenlenen baskında DEAŞ'lı 2 terörist gözaltına alındı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Domiz semtinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının kaldığı eve operasyon düzenlendiğini söyledi.

Kemal, baskın sırasında yakalanan 2 teröristin beraberinde silah ve mühimmat da ele geçirildiğini belirtti.

DEAŞ mensuplarının kent merkezinde terör eylemi hazırlığı yaptığının tespit edildiğini aktaran Kemal, teröristlerin kısa süre önce Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgelerden kent merkezine geldikleri bilgisini verdi.

Irak güçleri Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer ilan etse de terör örgütünün özellikle kırsal bölgelerde güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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