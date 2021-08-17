Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ mensupları yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kontrol noktasında şüpheli bir aracı durduran güvenlik güçleri, eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişiyi yakaladı.

????Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, konuya dair AA muhabirine açıklamada bulundu.

Nuri, kentin güneyindeki bir kontrol noktasında 3 teröristin yakalandığını belirterek, söz konusu kişilerin kentte eylem hazırlığında olduğunu aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.