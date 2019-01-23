Kerkük'te Güvenlik Güçlerine Saldırı: 1 Ölü 2 Yaralı

Irak'ın Kerkük vilayetindeki bir güvenlik noktasına yönelik intihar saldırısında 1 polis öldü, 2'si yaralandı.

Irak'ın Kerkük vilayetindeki bir güvenlik noktasına yönelik intihar saldırısında 1 polis öldü, 2'si yaralandı.



Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezinin güneyindeki Riyad kasabasında bulunan kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.



Saldırının bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiğini söyleyen Macid, olayda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 2 polisin yaralandığını ifade etti.



Söz konusu saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, terör örgütü DEAŞ, başta Kerkük olmak üzere Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.

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