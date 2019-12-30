Kerkük'te Haşdi Şabi yandaşları ABD'yi protesto etti - Son Dakika
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Kerkük'te Haşdi Şabi yandaşları ABD'yi protesto etti

6 saat önce

ABD'nin dün akşam Irak'taki Haşdi Şabi güçlerine düzenlediği hava saldırısının ardından ülke genelinde ve Kerkük'te protesto gösterileri düzenlendi.

Kerkük'te Haşdi Şabi yandaşları ABD'yi protesto etti, System.String[]

ABD'nin dün akşam Irak'taki Haşdi Şabi güçlerine düzenlediği hava saldırısının ardından ülke genelinde ve Kerkük'te protesto gösterileri düzenlendi.

Dün akşam ABD uçaklarının Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye saldırı düzenlemesinin ardından Kerkük'te ve Irak genelinde Haşdi Şabi yandaşları protesto gösterileri düzenledi. Protestocular sloganlar atarak ABD ve İsrail bayraklarını yaktılar. Göstericilerden Seyit Ala Musevi, "ABD'nin Haşdi Şabi'ye olan saldırısı hesapsız kalmayacak, vallahi tüm ABD güçleri hedefimiz olacak. Irak İçişleri Bakanlığının ve Savunma Bakanlığının saldırı karşısında susmalarını kınıyoruz. Saldırılar durdurulmazsa Irak'taki ABD üssüne saldıracağız" derken, Abu Hani Beşirli adlı gösterici ise, "Ey Amerika uzaklardan kanımızı dökmeye neden geldin? Vallahi dökülen kanların hesabını soracağız size" diye konuştu.

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Başkan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Haşdi Şabi Komutanı Abu Sairi el-Beşir ise saldırının ardından yaptığı açılamada, "ABD tarafından Haşdi Şabi güçlerine düzenlenen bu korkak saldırı bizim moralimizi bozamaz. Saldırıyı kınıyoruz. Irak parlamentosunun acil bir oturum düzenleyerek, ABD güçleri başta olmak üzere tüm yabancı güçlerin görevlerine son verme kararı almasını istiyoruz. Yabancı güçlerin bize yalnızca kötülüğü dokundu. Haşdi Şabi güçleri, Irak'ın toprak bütünlüğü için dört senedir kanlarını döküyorlar. bu gibi saldırılar tüm siyasiler ve hükümet tarafından kınanmalı" dedi.

Haşdi Şabi'nin resmi güvenlik ağının açıklamasına göre ölü sayısı 28'e yükselirken, 51 kişi yaralandı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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