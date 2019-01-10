Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Ikby Bayraklarını İndirmesi İçin Kyb'ye 24 Saat Süre

Kerkük'te Ikby Bayraklarını İndirmesi İçin Kyb'ye 24 Saat Süre

40 dakika önce

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü, Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) Kerkük'teki parti binalarına astığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını indirmesi için 24 saat süre verdiklerini açıkladı.

Kerkük'te Ikby Bayraklarını İndirmesi İçin Kyb'ye 24 Saat Süre, System.String[]
Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü, Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) Kerkük'teki parti binalarına astığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını indirmesi için 24 saat süre verdiklerini açıkladı.

AA muhabirine konuşan Terörle Mücadele Polis Gücü 2.Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saidi, "Bayrakların indirilmesi için KYB'ye 24 saat süre verdik." dedi.

Kerkük'teki krizin devam etmesinin kentteki istikrarın bozulmasına yol açacağını ve buna izin vermeyeceklerini söyleyen Saidi, "Kentin istikrar ve güvenliği önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

İki gün önce Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki parti binalarına IKBY bayrakları asmasıyla başlayan gerginlik üzerine, Kerkük Valiliği Irak merkezi hükümetinden takviye birlik talebinde bulunmuştu.

KYB'nin parti binalarına bayrak asması


Süleymaniye merkezli KYB, önceki gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.


Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu.


Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara dokunmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:57 Kaynak: AA

Polis, Kerkük, Güncel
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