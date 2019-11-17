Son Dakika Haberleri: Kerkük'te iki DEAŞ'lı öldürüldü
Son Dakika Güncel Kerkük'te iki DEAŞ'lı öldürüldü - Son Dakika

Kerkük'te iki DEAŞ'lı öldürüldü

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının gizlendiği kırsal bölgelere düzenlenen operasyonda iki teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük'te iki DEAŞ'lı öldürüldü, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının gizlendiği kırsal bölgelere düzenlenen operasyonda iki teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonun Kerkük Operasyonlar Komutanlığınca düzenlendiğini belirten Kemal, "Rıyad nahiyesinin kırsal bölgelerinde 2 DEAŞ'lı öldürüldü." dedi.

Kemal, terör örgütü DEAŞ'ın son dönemlerde kentin güneyindeki kasaba ve köylerin istikrarını bozmaya çalıştığını dile getirerek, teröristlerin özellikle Rıyad nahiyesinde varlık göstermeye başladığını kaydetti.

Bölgede geniş çaplı incelemelerin başlatıldığını söyleyen Kemal, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kerkük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG/PKK, 18 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladı
Taksim'de Rabia Naz için eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldüren katil zanlısı yakalandı Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 00:58:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerkük'te iki DEAŞ'lı öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]