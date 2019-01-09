Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Ikyb Bayrağının Asılmasına Valilikten Tepki

Kerkük'te Ikyb Bayrağının Asılmasına Valilikten Tepki

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) parti binalarının üzerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının bir yıl aradan sonra asılmasına Kerkük Valiliğinin tepki gösterdiği ve bayrağın derhal indirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Kerkük'te Ikyb Bayrağının Asılmasına Valilikten Tepki, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) parti binalarının üzerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının bir yıl aradan sonra asılmasına Kerkük Valiliğinin tepki gösterdiği ve bayrağın derhal indirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te bazı Kürt siyasi parti binalarının üzerinde IKBY bayrağının asılmasının yasal olmadığını söyledi.

Kerkük Valiliğinin bu bayrakların en kısa zamanda indirilmesi talimatı verdiğini aktaran Ani, "Bu tür tek taraflı adımlar kentin istikrarını bozacaktır. Kentte bir kez daha siyasi ve sosyal istikrarsızlık yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin çağrısı üzerine haziran 2017'de yapılan gayrimeşru bağımsızlık referandumundan sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Irak Bölgesel Yönetimi, Irak, Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi

Hatay Valiliğinden Vatandaşlara Kritik Uyarı: O Bölgelerden Uzak Durun Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 02:04:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Ikyb Bayrağının Asılmasına Valilikten Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]