Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 23:26
Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

Irak'ın Kerkük kentinde Ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Kerküklüler, kent merkezindeki Bağdat yolu semtindeki Büyük Nur Camisi'nde ilk teravih namazlarını kıldı.

Cemaat, namazın ardından "ülkeye huzur ve barışın hakim olması ve ülkenin terörden kurtulması" için Türkçe, Arapça ve Kürtçe dualar etti.

Caminin imam hatibi Ahmed Hurşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak, Irak'a, bölgeye ve dünyaya barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulundu.

Hurşit, Irak ve dünyada savaşlarda akan kan ve gözyaşlarının bir an önce bitmesi için bu mübarek ayda duaların edilmesini istedi.

Dünyanın huzur ve barışa en çok şu an ihtiyacı olduğunu belirten Hurşit, milletler arası ve ülkeler arasındaki savaşların huzura dönüşmesi için hep dua edeceklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Irak'ta ilk teravih namazı kılındı Irak'ta ilk teravih namazı kılındı Sünni Vakfı cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu Sünni Vakfı cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu

Teravih Namazı, Kerkük, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 23:34:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement