Kerkük'te intihar saldırısı önlendi - Son Dakika

Kerkük'te intihar saldırısı önlendi

Irak'ın Kerkük kentinde Ulusal Güvenlik Müdürlüğüne girip üzerindeki bombayı patlatmak isteyen bir kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Ulusal Güvenlik Müdürlüğüne girip üzerindeki bombayı patlatmak isteyen bir kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki Ulusal Güvenlik Müdürlüğü binasına girmek isteyen bir intihar eylemcisinin binadaki güvenlik güçlerince öldürüldüğü ifade edildi. Bu esnada binada görevli iki güvenlik unsurunun da yaralandığı kaydedildi. Söz konusu saldırının kim tarafından planlandığına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

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