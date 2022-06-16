Kerkük'te Irak Basın Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kerkük'te Irak Basın Günü kutlandı

16.06.2022 01:33
Kerkük'te Irak Basın Günü kutlandı

Irak'ın Kerkük kentinde Irak Basın Günü dolayısıyla Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi bir etkinlik düzenledi.

Irak'ın Kerkük kentinde Irak Basın Günü dolayısıyla Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi bir etkinlik düzenledi.

Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi binasında düzenlenen kutlama etkinliğine Kerkük Valisi Rakan Said, sendika üyeleri, kentteki basın mensupları, siyasi ve kültürel yetkililer katıldı.

Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Irak basın gününün 153. yıl dönümünde tüm Iraklı gazetecileri kutladığını söyledi.

Ülkedeki tüm ağır ve zor şartlara rağmen Iraklı gazetecilerin görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını belirten Said, ülkenin diğer kesimleri gibi gazetecilerin de büyük fedakarlıklar gösterdiğini hatırlattı.

"Son on yılda Irak'taki terör olaylarında yaklaşık 400 gazeteci öldü"

Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Sorumlusu Abbas Beyatlı, Irak'ta gazeteci olmanın zor olduğunun altını çizdi.

Gazetecilere yönelik ölüm tehditleri, saldırı ve öldürme olaylarının özellikle terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla arttığına dikkati çeken Beyatlı," Son on yılda Irak'taki terör olaylarında yaklaşık 400 gazeteci öldü." ifadesini kullandı.

Beyatlı, ülkenin hür ve demokrasinin sesi olan basına ve basın mensuplarına hükümetin sahip çıkmasını istedi.

Irak'ta 15 Haziran 1869'da çıkan ve 48 yıl süren "Zevra Gazetesi" Irak'ın ilk gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Irak Basın Günü" olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

YORUMLAR
500
Irak'ın üç ayrı kentinde başlatılan DEAŞ operasyonlarında 4 terörist öldürüldü Irak'ın üç ayrı kentinde başlatılan DEAŞ operasyonlarında 4 terörist öldürüldü Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü
Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te Irak Basın Günü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:47 Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı
00:45 Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
00:41 Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu
00:37 Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi
00:09 Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaştı! Gürcistan'da da ilk vaka görüldü
00:02 Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 01:39:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kerkük'te Irak Basın Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement