Kerkük'te Irak Basın Günü kutlandı

Irak'ın Kerkük kentinde Irak Basın Günü dolayısıyla Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi bir etkinlik düzenledi.

Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi binasında düzenlenen kutlama etkinliğine Kerkük Valisi Rakan Said, sendika üyeleri, kentteki basın mensupları, siyasi ve kültürel yetkililer katıldı.

Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Irak basın gününün 153. yıl dönümünde tüm Iraklı gazetecileri kutladığını söyledi.

Ülkedeki tüm ağır ve zor şartlara rağmen Iraklı gazetecilerin görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını belirten Said, ülkenin diğer kesimleri gibi gazetecilerin de büyük fedakarlıklar gösterdiğini hatırlattı.

"Son on yılda Irak'taki terör olaylarında yaklaşık 400 gazeteci öldü"

Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Sorumlusu Abbas Beyatlı, Irak'ta gazeteci olmanın zor olduğunun altını çizdi.

Gazetecilere yönelik ölüm tehditleri, saldırı ve öldürme olaylarının özellikle terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla arttığına dikkati çeken Beyatlı," Son on yılda Irak'taki terör olaylarında yaklaşık 400 gazeteci öldü." ifadesini kullandı.

Beyatlı, ülkenin hür ve demokrasinin sesi olan basına ve basın mensuplarına hükümetin sahip çıkmasını istedi.

Irak'ta 15 Haziran 1869'da çıkan ve 48 yıl süren "Zevra Gazetesi" Irak'ın ilk gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Irak Basın Günü" olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.