İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde akşam namazının ardından İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi.

???Gösteriye katılan Seyid Avvad Nıemi Camii İmamı Şeyh Mustafa Velid, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Velid, İsrail'in son günlerde Filistin'de masum insanlara yönelik başlatmış olduğu saldırıların insanlığa yakışmayan adımlar olduğunu söyledi.

Filistin halkına yapılan bu kıyımın derhal durdurulmasını isteyen Velid, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Kerküklü Gassan Niemi de kentteki Türkmen, Arap ve Kürtler olarak Filistinlilere desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Müslümanlar için kutsal ramazan ayının son günlerinde gerçekleştirilen ve bayram günlerinde de devam eden saldırıları "alçakça" şeklinde niteleyen Niemi, bu saldırıların durdurulması için uluslararası müdahalenin gerekli olduğunu dile getirdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 140 Filistinli hayatını kaybetti.