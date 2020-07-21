- Kerkük'te ITC bürosu yakınına bomba yerleştiren saldırganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

- Kerkük'te ITC bürosu yakınına bomba yerleştiren saldırganın görüntüleri ortaya çıktı

- Kerkük'te ITC bürosu yakınına bomba yerleştiren saldırganın görüntüleri ortaya çıktı Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi bürosu yakınlarına bomba yerleştiren saldırgana ait görüntüler ortaya çıktı.

- Kerkük'te ITC bürosu yakınına bomba yerleştiren saldırganın görüntüleri ortaya çıktı

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KERKÜK - Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi bürosu yakınlarına bomba yerleştiren saldırgana ait görüntüler ortaya çıktı.

Irak'ın Kerkük kentinde bugün Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları'nın binasına bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 1 kişi yaralanmıştı. İlerleyen saatlerde ise Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi bürosu yakınlarında bomba bulunmuş, bomba güvenlik görevlileri tarafından kontrollü şekilde patlatılmıştı. Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırma sonucunda saldırganın bombayı çocuk parkına yerleştirdiği ana ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 00:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kerkük'te ITC bürosu yakınına bomba yerleştiren saldırganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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