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Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek - Son Dakika

Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek

11.02.2022 18:06

Irak'ın Kerkük kentinde ilik kanseri teşhisi konulan Kerkük Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Mehdi Muhammed için arkadaşlarının başlattığı yardım kampanyasında 24 saat içerisinde yaklaşık 70 milyon dinar para toplandı.

Irak'ın Kerkük kentinde ilik kanseri teşhisi konulan Kerkük Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Mehdi Muhammed için arkadaşlarının başlattığı yardım kampanyasında 24 saat içerisinde yaklaşık 70 milyon dinar para toplandı.

Kampanyayı başlatan ve organizatörlüğünü yapan Velit Casim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce sınıf arkadaşı Muhammed'e kemik iliği kanseri tanısı konulduğunu öğrendiklerini belirtti.

Arkadaşlarının ailece düşük gelirli olduğunu aktaran Casim, hastalığının tedavisi ve ilik nakli ameliyatı masraflarını karşılayacak durumda olmadığını belirterek, "Sınıf arkadaşları olarak Muhammed için yardım kampanyası başlattık." dedi.

Kampanyayı önce üniversite kampüsü içinde daha sonra da sosyal medya üzerinden (Mehdi'yi kurtarın) etiketiyle genişlettiklerini ifade eden Casim, kentin ana caddeleri başta olmak üzere birçok yerde stant kurduklarını ifade etti.

Yardım kampanyasına Kerkük halkından büyük destek geldiğini anlatan Casim, son 24 saatte 70 milyon dinarın üzerinde para toplandığını ve bunun yaklaşık 50 bin dolar yaptığını dile getirdi.

Arkadaşlarının Irak'ta tedavi edilmesinin mümkün olmadığını, bu yüzden de onu yurt dışına gönderecekleri bilgisini veren Caim, Muhammed'in sağlığına kavuşması için çabalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kampanyaya maddi destekte bulunan Kerküklü Hassuni el-Cububru, herkesin bu kampanyaya katılmasını istediğini ve bir gencin hayatını kurtarmanın en büyük sevap olduğunu söyledi.

Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek
Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek
Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek
Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek
Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek
Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek
Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek
Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek

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Hukuk Fakültesi, Üniversite, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser hastası üniversite öğrencisi için başlatılan kampanyaya büyük destek - Son Dakika
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