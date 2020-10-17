Kerkük'te KDP'ye tepki gösterisi - Son Dakika

Kerkük'te KDP'ye tepki gösterisi

17.10.2020 16:09

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi'ye yönelik sözleri nedeniyle Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile KDP protesto edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi'ye yönelik sözleri nedeniyle Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile KDP protesto edildi.

Kerkük'ün Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçişinin 3. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik KDP protestosuna dönüştü.

Kent merkezindeki Valilik binası önünde toplanan Haşdi Şabi yanlıları ve bir grup Türkmen, attıkları slogan ve açtıkları pankartlarla Zebari'nin özür dilemesini istedi.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı alana giren Haşdi Şabi yanlısı yüzlerce kişi, Zebari'nin üyesi olduğu KDP karşıtı sloganlar attı.

Kalabalık, daha sonra olaysız şeklide alandan ayrıldı.

Zebari'nin tepki çeken Haşdi Şabi açıklaması

Zebari, katıldığı bir televizyon programında, "Başbakan Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge'yi Haşdi Şabi milislerinden temizlemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Haşdi Şabi'nin siyasi kanadının tepkisini çekmişti.

Bir grup Haşdi Şabi taraftarı bu sabah KDP'nin Bağdat bürosunu basarak ateşe vermişti.

Irak'ın Kerkük kenti, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesinin ardından merkezi yönetimin kontrolüne girmişti.

Haşdi Şabi nedir ?

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından Iraklı farklı milis güçlerin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Büyük bölümü Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi'nin bünyesinde az sayıda Sünni grup da yer alıyor.

Milis yapı içindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

Kerkük'te KDP'ye tepki gösterisi
Kerkük'te KDP'ye tepki gösterisi
Kerkük'te KDP'ye tepki gösterisi
Kerkük'te KDP'ye tepki gösterisi

Kentsel Dönüşüm Projesi, Haşdi Şabi, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te KDP'ye tepki gösterisi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz
Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk         
16:27
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı         
14:40
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı         
13:19
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi         
12:07
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 17:04:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerkük'te KDP'ye tepki gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei