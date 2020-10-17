Kerkük'te KDP'ye tepki gösterisi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi'ye yönelik sözleri nedeniyle Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile KDP protesto edildi.

Kerkük'ün Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçişinin 3. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik KDP protestosuna dönüştü.

Kent merkezindeki Valilik binası önünde toplanan Haşdi Şabi yanlıları ve bir grup Türkmen, attıkları slogan ve açtıkları pankartlarla Zebari'nin özür dilemesini istedi.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı alana giren Haşdi Şabi yanlısı yüzlerce kişi, Zebari'nin üyesi olduğu KDP karşıtı sloganlar attı.

Kalabalık, daha sonra olaysız şeklide alandan ayrıldı.

Zebari'nin tepki çeken Haşdi Şabi açıklaması

Zebari, katıldığı bir televizyon programında, "Başbakan Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge'yi Haşdi Şabi milislerinden temizlemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Haşdi Şabi'nin siyasi kanadının tepkisini çekmişti.

Bir grup Haşdi Şabi taraftarı bu sabah KDP'nin Bağdat bürosunu basarak ateşe vermişti.

Irak'ın Kerkük kenti, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesinin ardından merkezi yönetimin kontrolüne girmişti.

Haşdi Şabi nedir ?

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından Iraklı farklı milis güçlerin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Büyük bölümü Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi'nin bünyesinde az sayıda Sünni grup da yer alıyor.

Milis yapı içindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.