Kerkük'te korona virüsünü yenen 3 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Kerkük'te korona virüsünü yenen 3 kişi taburcu edildi

6 saat önce

Irak'ın Kerkük şehrinde yeni tip korona virüsüne (Covid-19) yakalanan 3 kişi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Kerkük'te korona virüsünü yenen 3 kişi taburcu edildi, System.String[]

Irak'ın Kerkük şehrinde yeni tip korona virüsüne (Covid-19) yakalanan 3 kişi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.


Irak'ın Kerkük şehrinde korona virüsüne (Covid-19) yakalan 3 kişi hastanede gördüğü tedavinin ardından iyileşip taburcu edildi. Kerkük Valisi Rakan Sait ve Kerkük Sağlık Müdürü Kerim Veli, Kerkük Valilik binasında korona virüsünü yenen 3 kişinin taburcu edilmesinin ardından açıklama yaptı.


Veli, basına yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Kerkük'te (Covid-19) buluşan 7 kişi vardı ve bunlardan 3'ü tedavilerinin ardından yapılan son tetkiklerin de temiz çıkmasıyla hastaneden taburcu edildi" ifadelerini kullandı.


Salgının yayılmaması için ciddi tedbirler aldıklarını belirten Veli, "Vatandaşlardan ricamız, salgının yayılmaması için sağlık dairesinin aldığı kararlara uyulması" dedi.


Irak'ta Sağlık Bakanlığı, korona virüsü vaka sayısını 35 olarak açıklamış bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirtmişti. - KERKÜK

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
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