Kerkük'te koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanacağı ve yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.

Bu yasağın yanı sıra kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.

Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 124 olduğu açıklanmıştı.