Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a uzatıldı - Son Dakika

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Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a uzatıldı
6 saat önce
Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a uzatıldı.
Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a uzatıldı.
Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası sözcüsü Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının bir hafta daha uzatıldığını söyledi.
Bu süre zarfında kentte başlatılan detaylı temizlik ve bazı semtlerdeki sağlık kontrollerinin devam edeceğini anlatan Ani, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere de para cezası verileceğini belirtti.
Ani, kentin tüm girişlerinin kapalı kalmaya devam edeceği ancak gıda malzemeleri taşıyan araçlara izin verileceği bilgisini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:42 Kaynak: AA
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