Kerkük'te Kovid-19 salgınında karantinaya alınanlara otel tahsis edildi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yurt dışından gelen ve karantinaya alınan 125 kişi için otel tahsis edildiği belirtildi.



Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası sözcüsü Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında yurt dışından gelen 125 kişi için otel tahsis edildiğini söyledi.

Otelde kalanların karantina süreleri tamamlanana kadar tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade eden Ani, gereken tüm sağlık hizmetlerinin de sunulacağını aktardı.