Kerkük'te Kovid-19 ve ekonomi kriz gölgesinde bayram hazırlıkları yapılıyor - Son Dakika

Kerküklü esnaf Felah Hadi ise koronavirüs salgınından dolayı aylardır piyasanın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Seyfeddin, salgın ve Irak dinarının Amerika doları karşısında değer kaybetmesinin esnaf ve vatandaşları kötü etkilediğini ifade etti.

Bayram alışverişi için vatandaşların uğrak yeri olarak bilinen tarihi çarşıda salgına yönelik tedbirler alınmış durumda.

Irak 'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'> ekonomi kriz ve Kovid-19 salgını gölgesinde bayram alışverişi yapıyor.

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