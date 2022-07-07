Kurban bayramının yaklaşmasıyla Türkmen yöresel kıyafete ilgi arttı

Irak'ın Kerkük kentinde gündelik hayatın yanı sıra düğünlerde de tercih edilmesi Türkmenlere ait yöresel kıyafetlerin satışını artırırken, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla terziler siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde kullanılan yöresel kıyafetler farklılık gösterse de Kerkük'e özgü, erkeklerin kullandığı börk (takke), camadanı (puşi), zubun (erkek entari), ceket ve yemeni ayakkabılar öne çıkıyor. Kadınların kullandığı rafta (başörtü), şalvar, uzun yelek, gömlek, desenli kemerler ve şallar da Kerkük'e özgü yöresel Türkmen kıyafetleri arasında ilgi görüyor.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde kullanılması yasak olduğu için neredeyse unutulmaya yüz tutan bu yöresel kıyafetlere son 19 yılda ilgi bir hayli arttı.

Devrik Saddam rejimi döneminde yasaklanması nedeniyle neredeyse unutulmaya yüz tutan bu yöresel kıyafetlere son 19 yılda ilgi bir hayli arttı.

Bayanların Türkmen yöresel kıyafetlerinde ise (Rafta) başörtü,şalvar,uzun yelek,gömlek,desenli kemer ve şal ön plana çıkmaktadır. Devrik Saddam rejimi döneminde yasaklanması nedeniyle neredeyse unutulmaya yüz tutan bu yöresel kıyafetlere son 19 yılda ilgi bir hayli arttı.

Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yapan 61 yaşındaki Mutasam Kasap, çocukluğundan beri terzilik yaptığını ve 1980 yılından beri Kerkük'te Türkmen yöresel kıyafetlerinin imalatını yaptığını söyledi.

Yöresel Türkmen kıyafetin gündelik hayatın yanında özellikle ramazan ve kurban bayramında tercih edildiğini belirten Kasap, bu günlerde kurban bayramının yaklaşmasıyla yoğun sipariş aldıklarını aktardı.

Kasap, bu kıyafetleri dede ve babası tarafından gündelik olarak kullanıldığını ve hala bu kıyafetleri giyenlerin sayısının çok olduğunu belirtti.

-"Devrik Saddam rejiminden sonra kıyafetlere ilgi arttı"

Irak'ta Türkmenlere ait yöresel kıyafetin uzun yıllar yasak olduğunu belirten Kasap, devrik Saddam rejimi döneminde bu kıyafetlerin giyilmesinin yasak olduğunu belirterek," Hiç bir nedeni olmadan hemen 30 yıl boyunca Türkmen yöresel kıyafetinin giyilmesi yasaktı.Devrik Saddam rejiminden sonra kıyafetlere ilgi arttı." dedi.

-"Düğün, kına ve bayramlarda en çok gençlerin tercihi"

Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve bu coğrafyaya ait Türkmen yöresel kıyafete sahip çıktıklarını aktaran Kasap, şöyle devam etti:

"Düğün sezonu olduğu zaman gelin kına gecesi için ve erkekler de en çok bayramda giymesini tercih ediyor.Bu kıyafet düğün, kına ve bayramlarda en çok gençlerin tercihi."

Yaz tatili ve bayramlarda memleketi ziyareti eden gurbetçi Türkmenlerin yöresel kıyafetlere özlemi olduğunu kaydeden Kasap, onlar için de diktiklerini bildirdi.

-"Tarihi Türk dizilerindeki kadın kıyafetlere sipariş var"

Kasap, son yıllarda Türk kanallarındaki Türk tarihine ilişkin yayınlanan dizilerdeki ve o döneme ait kıyafetlerin de tercih edilmeye başlandığına dikkat çekerek,"Tarihi Türk dizilerindeki kadın kıyafetlere sipariş var." ifadesini kullandı.

Yöresel kıyafetin dikim maliyeti 65 doları buluyor

Diktikleri yöresel kıyafetin maliyetinin 65 doları bulduğunu bildiren Kasap, kumaşların yurtdışından gelmesinin fiyatları olumsuz yönden etkilediğini anlattı.

Yöresel kıyafet dikiminde 5 yıllık kalfa Taha Ali, dedeler mirası bu kıyafetlerin dikimini yaptığı için ve bayramdan dolayı siparişlerin yoğun olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Bayram sabahı bayram namazına giden erkeklerin bu kıyafeti giymelerinin uzun yıllardır bir gelenek olduğunu anlatan Ali, yöresel kıyafetleri dikerek bu geleneğin devam etmesinde katkılarının olduğunu kaydetti.