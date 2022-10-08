Kerkük'te Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni yapıldı - Son Dakika
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Kerkük'te Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni yapıldı

08.10.2022 15:04
Kerkük'te Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni yapıldı

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Kerkük'te Osmanlı döneminden kalma toplu sünnet şöleni geleneği devam ediyor. Musalla semtindeki Hacı Osman ve Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Hacı Osman Camisi İmam ve Hatibi Turhan Kafili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi Mevlit Kandili dolayısıyla bu yıl da camide toplu sünnet geleneğini sürdürdüklerini belirtti.

Kerkük'te toplu sünnet etkinliğinin bir ata mirası olduğuna dikkat çeken Kafili, semt sakinleri ve diğer bölgelerden gelen ailelerin çocuklarını burada sünnet ettirdiğini aktardı.

Kafili, düşük gelirli ve şehit aile çocuklarının yanında yetim çocukların sünnet ettirildiği kutlamaların on yıllardır Kerkük'te önemini koruduğunu söyledi.

Avcı Camisi İmam ve Hatibi Adil Mahmud da her yıl camilerinde bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Mahmud, "Peygamberimizin doğduğu günde her yıl bu geleneği sürdürmekle bu yüce insana olan sevgi ve muhabbetimizi de beyan etmiş oluyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kerkük'te Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni yapıldı - Son Dakika
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