Kerkük'te Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni yapıldı

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Kerkük'te Osmanlı döneminden kalma toplu sünnet şöleni geleneği devam ediyor. Musalla semtindeki Hacı Osman ve Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Hacı Osman Camisi İmam ve Hatibi Turhan Kafili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi Mevlit Kandili dolayısıyla bu yıl da camide toplu sünnet geleneğini sürdürdüklerini belirtti.

Kerkük'te toplu sünnet etkinliğinin bir ata mirası olduğuna dikkat çeken Kafili, semt sakinleri ve diğer bölgelerden gelen ailelerin çocuklarını burada sünnet ettirdiğini aktardı.

Kafili, düşük gelirli ve şehit aile çocuklarının yanında yetim çocukların sünnet ettirildiği kutlamaların on yıllardır Kerkük'te önemini koruduğunu söyledi.

Avcı Camisi İmam ve Hatibi Adil Mahmud da her yıl camilerinde bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Mahmud, "Peygamberimizin doğduğu günde her yıl bu geleneği sürdürmekle bu yüce insana olan sevgi ve muhabbetimizi de beyan etmiş oluyoruz." dedi.