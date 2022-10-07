Kerkük'te Mevlit Kandili kutlandı

Irak'ın Kerkük kentinde, Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili kutlandı.
Kerkük Sünni Vakfı tarafından düzenlenen Mevlit Kandili programı kent merkezideki tarihi Kerkük Kalesi'nde gerçekleştirildi.
Etkinliğe Kerkük Valisi Rakan Said, Kerkük Sünni Vakfı yetkilileri, yerel yöneticiler, din adamları ve çok sayıda Kerküklü vatandaş katıldı.
Burada konuşma yapan Kerkük Valisi Said, ülkenin siyasi istikrara kavuşması için bir an önce hükümetin kurulması çağrısında bulundu.
Tarihi mekanda gerçekleşen etkinliğe Kerküklüler yoğun katılım gösterdi.
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