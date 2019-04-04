Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Nehir Suyu Seviyesinin Yükselmesi Tehdit Oluşturuyor

Kerkük'te Nehir Suyu Seviyesinin Yükselmesi Tehdit Oluşturuyor

28 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasında şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kerkük'te Nehir Suyu Seviyesinin Yükselmesi Tehdit Oluşturuyor, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasında şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kasabanın ortasından geçen Zap Nehri'nin taşması sonucu yaşanan su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Altunköprü Nahiye Müdürü Abdulmuttalib Necmettin, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Aşırı yağışlar Zap Nehri'nin su seviyesini yükseltmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Su seviyesinin giderek yükselmesinin, kasaba için tehdit oluşturmaya başladığı uyarısı yapan Necmettin, aşırı yağışların hayatı felç ettiği kasabada, halkın olası ani su baskınlarından etkilenmemesi için nehir kıyısındaki bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi.

Kasabadaki sivil savunma ekiplerinin alarma geçtiğine dikkati çeken Necmettin ileriki 24 saatin kasaba için kritik olduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:10 Kaynak: AA

Zap bölgesi, Irak, Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanan Çatıya Damacana ile Müdahale Etmeye Çalıştı Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 02:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Nehir Suyu Seviyesinin Yükselmesi Tehdit Oluşturuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]