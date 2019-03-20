Kerkük'te Nevruz Bayramı Sıkı Güvenlik Önlemleri Altında Kutlandı
52 dakika önce
Irak'ın Kerkük kentinde baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama düzenlendi.
Irak
'ın Kerkük
kentinde baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı
dolayısıyla kutlama düzenlendi.
Etkinliğe tarihi Kerkük Kalesi ev sahipliği yaptı. Yüzlerce vatandaş, her yıl olduğu gibi kaleye çıkarak burada yakılan nevruz ateşini izledi.
Kutlamalar sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Kale ve çevresindeki yollar araç trafiğine kapatılırken, polis helikopteri de iki saatlik etkinlik süresince güvenlik uçuşu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:48 Kaynak: AA
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