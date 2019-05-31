Son Dakika Haberleri: Kerkük'te patlama: En az beş kişi yaşamını yitirdi, 18 yaralı
BBC
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Kerkük'te patlama: En az beş kişi yaşamını yitirdi, 18 yaralı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde art arda gerçekleşen patlamalar sonucu en az beş kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı.

Kerkük'te patlama: En az beş kişi yaşamını yitirdi, 18 yaralı, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde art arda gerçekleşen patlamalar sonucu en az beş kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı.

Patlamalar kentin işlek alışveriş bölgesinde meydana geldi.

Saldırıları henüz üstlenen bir örgüt olmadı. Fakat yetkililer IŞİD'i suçluyor.

IŞİD bölgeyi kontrol etmese de Kerkük ve çevresindeki IŞİD militanları bir süredir Irak güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.

Patlamaların ardından Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal medya hesabından "Kerkük'te huzuru ve sivilleri hedef alan korkaklara sesleniyoruz: Kirli ellerinizi Kerkük'ten çekin" paylaşımında bulundu.

Irak Petrol Bakanı Tamer Gadban, geçen ay Kerkük'e yeni bir petrol rafinerisi yapılacağını açıklamıştı.

Kenti ziyaret eden bakan, son teknolojiye uygun yapılacak rafinerinin günlük 150 bin varil işleyeceğini belirtmişti.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:04 
Irak, Kerkük, Dünya
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