Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Petrol Kaçakçılığı Yapılıyor" Uyarısı

Kerkük'te Petrol Kaçakçılığı Yapılıyor" Uyarısı

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeyindeki petrol boru hatlarından kaçakçılık yapıldığı bildirildi.

Kerkük'te Petrol Kaçakçılığı Yapılıyor
Irak'ın Kerkük kentinin kuzeyindeki petrol boru hatlarından kaçakçılık yapıldığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Kerkük Valisi Rakan Said, "Kerkük'te Irak Federal Polisi ve Peşmerge güçlerinin bulunmadığı bölgeden petrol kaçırılıyor." dedi.

Kerkük ve Süleymaniye arasında güvenlik boşluğunun olduğu bölgede çok sayıda petrol boru hattı bulunduğuna dikkati çeken Said, "Petrol kaçakçılığını durdurmak için güvenlik boşluğunun olduğu bölgeler kontrol edilmeli." ifadesini kullandı.

"Bölge Irak güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmelidir"

Kerkük il sınırının tamamının Irak güvenlik güçlerinin kontrolünde olması gerektiğini söyleyen Said, "Petrol boru hatlarının yoğun olduğu kentin kuzeyinde güvenlik boşluğunun yer aldığı bölge, Irak güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmelidir." diye konuştu.

Kerkük'teki petrol kaçakçılığı ile ilgili Bağdat hükümetini bilgilendirdiklerini ve merkezi hükümetin acilen olaya müdahil olmasını talep ettiklerini aktaran Said, kaçakçılığın Kerkük'ün petrol ihracatını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Irak'ın zengin ve en eski petrol yataklarına sahip Kerkük kentinde 5 petrol kuyusu bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Irak, Kerkük, Güncel
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