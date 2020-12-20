Kerkük'te polis aracına DEAŞ saldırısı : 1 ölü - Son Dakika

Kerkük'te polis aracına DEAŞ saldırısı : 1 ölü

20.12.2020 22:53
Kerkük'te polis aracına DEAŞ saldırısı : 1 ölü, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak federal polis gücüne ait araca düzenlediği silahlı saldırıda bir polisin öldüğü bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak federal polis gücüne ait araca düzenlediği silahlı saldırıda bir polisin öldüğü bildirildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Rıyad kasabasına bağlı Saduniye köyü yakınında federal polis gücüne yönelik saldırı düzenlendiğini söyledi.

Bölgede devriye görevini yerine getiren federal polis aracına yönelik silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlendiğini aktaran Harbiye, saldırıda bir polisin öldüğünü ifade etti.

Harbiye, saldırıdan sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini, operasyon başlatıldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

???Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kerkük, Polis, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te polis aracına DEAŞ saldırısı : 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Park meselesi yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aşıyı etkisiz hale getirilebilir mi? İşte koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında bilinmesi gerekenler Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Bakan Koca'dan vefat sayılarıyla ilgili iddialara sert tepki: Zihinleri bulandırmaya kimsenin hakkı yok Bakan Koca'dan vefat sayılarıyla ilgili iddialara sert tepki: Zihinleri bulandırmaya kimsenin hakkı yok         
22:11
4-0'lık galibiyete rağmen Sergen Yalçın isyanda: Oyundan atıldığımda başınız göğe mi erecek? 4-0'lık galibiyete rağmen Sergen Yalçın isyanda: Oyundan atıldığımda başınız göğe mi erecek?         
21:49
Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir revizyon sinyalini verdi: Bazı isimlerle yollarımızı ayıracağız Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir revizyon sinyalini verdi: Bazı isimlerle yollarımızı ayıracağız         
21:44
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi         
21:19
Yalçın Koşukavak'ın oyuncularına gönderdiği notlar, Denizli-Alanya maçına damga vurdu Yalçın Koşukavak'ın oyuncularına gönderdiği notlar, Denizli-Alanya maçına damga vurdu         
20:42
Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün         
20:31
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 23:03:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerkük'te polis aracına DEAŞ saldırısı : 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei