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Kerkük'te Ramazan Bayramı

14 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, ülkenin barış ve huzuru için dua etti.

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Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, ülkenin barış ve huzuru için dua etti.
Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi imam hatibi Ahmed Hurşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.
Kerküklü İbrahim Altuncu da "Memleketimizin terör belasından kurtulmasını ve insanların artık rahat bir nefes almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bayram namazını Büyük Nur Camisi'nde eda eden Musul göçmeni Ali Reşid de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin bir an önce imar edilmesi ve evlerine geri dönmek istediklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:27 Kaynak: AA
Irak, Kerkük, Güncel
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