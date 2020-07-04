Kerkük'te sağlık sistemi çöktü - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kerkük kentinde sağlık sisteminin çöktüğünü duyurdu.



Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, korona virüs vakalarının sayısında yaşanan artış ve hastanelerdeki solunum cihazı yetersizliği nedeniyle Kerkük'te sağlık sistemin çöktüğünü söyledi. Türkiye'den tıbbi yardım geldiğini belirten Salihi, halkın sağlığı için İran, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten de yardım talep edeceğini ifade etti.



Resmi açıklamalara göre 56 bin 20 vaka tespit edilen Irak genelinde 2 bin 262 kişi hayatını kaybetti. - KERKÜK