Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

18 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kerkük kentinin batısında bulunan Dibis ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Güvenlik kaynaklarına göre, Dibis ilçesinin Çakmaka köyünde yaşanan olayın ardından saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. - KERKÜK

Kerkük, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
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