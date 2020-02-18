Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Kerkük kentinin batısında bulunan Dibis ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Güvenlik kaynaklarına göre, Dibis ilçesinin Çakmaka köyünde yaşanan olayın ardından saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. - KERKÜK